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Bayburt'ta jandarma, Duman Uygulaması kapsamında 38 iş yerini denetledi

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Bayburt'ta jandarma, Duman Uygulaması kapsamında 38 iş yerini denetledi
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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Türkiye Duman Uygulaması' kapsamında 38 iş yerinde denetim yapıldı. 32 bakkal ve market ile 6 kahvehane denetlenirken uygulamaya 14 ekip ve 41 personel katıldı. Uygulamayla tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi hedeflendi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 'Türkiye Duman Uygulaması' kapsamında 38 iş yerinde denetim yapıldı. Kontrollerde 32 bakkal ve market ile 6 kahvehane denetlendi.

Saat 00.00-15.00 arasında gerçekleştirilen uygulamaya 14 ekip ve 41 personel katıldı. Ekipler, bölgede bulunan tekel bayii, bakkal, büfe, nargile kafe ve kahvehane gibi işletmelerde kontroller gerçekleştirdi.

Uygulama ile tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi, suç işlenmesinin engellenmesi, genel sağlık ve ahlakın korunması ile kişi hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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