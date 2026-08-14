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Bayburt'ta beton pompası devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Bayburt’ta inşaat alanında beton pompasının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bayburt'ta inşaat alanında beton pompasının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Baberti Külliyesi karşısındaki inşaat alanında, beton dökümü için kurulan beton pompasının bulunduğu zeminde kayma meydana geldi. Zeminin kaymasıyla dengesini kaybeden beton pompasının ön kısmı yere baskı yaparken arka bölümü havaya kalktı. Kaza sırasında savrulan malzeme veya araç aksamının isabet ettiği K.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde K.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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