Bayburt haber! Bayburt'ta trafik kazası: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bayburt habere göre Bayburt'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bayburt'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Demirözü'nden Bayburt merkeze gelen 69 AT 566 plakalı araç sürücüsü O.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu. İmam olduğu öğrenilen O.G., ailesiyle birlikte Bayburt'a gitmek üzere yola çıktı. Mutlu köyü yakınlarında kontrolünü kaybeden O.G., yoldan çıkarak metrelerce sürüklendi. 1 takla atarak yol kenarındaki hafriyata çarparak duran araçta O.G., eşi ve küçük çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, görgü tanıkları aracın hafriyata yaslanıp durabilmesinin büyük bir şans olduğunu, aksi takdirde 1 metre yanında bulunan yamaçtan aşağıya yuvarlanabileceğini söylediler. - BAYBURT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Demirözü Tragger Bayburt 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bayburt haber! Bayburt'ta trafik kazası: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.