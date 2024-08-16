Batman'da Zulalanan Tankerde 2 Bin 410 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Batman'da takibe alınıp durdurulan tankerde yapılan aramada birçok yerde zulalanmış toplam 2 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında seyir halindeki bir akaryakıt tankerini takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Mahallesi Doğuş Caddesi üzerinde tankeri durdurdu. Tankerde yapılan aramada, halatlarla bağlanarak tankerin içine sarkıtılmış toplam 2 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sigaralara el koyan polis tanker sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyete götürülen tanker sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN