Batman'da Yol Çalışması Nedeniyle İki Araç Çukura Düştü

Batman'da Yol Çalışması Nedeniyle İki Araç Çukura Düştü
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Batman'da yol genişletme çalışmaları sırasında oluşan çukura bir kamyonet ve lüks cip düştü. Araçlar güçlükle çıkarıldı, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücüler, uyarıcı tabela eksikliğini eleştirdi.

Batman'da iki otomobil, yol genişletme çalışmaları sırasında açılan çukura düştü.

Edinilen bilgilere göre, gece saat 03.00 sıralarında şehir girişinde yol genişletme çalışmaları sırasında oluşan çukura 39 SD 469 plakalı kamyonet düştü. Kamyonet çekici yardımıyla çıkarıldığı esnada 07 BNN 233 plakalı lüks cip de çukura düştü. İki araç düştükleri çukurdan güçlükle çıkarıldı. Kazada ölen ya da yaralan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Duruma tepki gösteren araç sürücüsü, yolda herhangi bir uyarıcı tabela ve aydınlatma olmamasının kazaya davetiye çıkardığını söyledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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