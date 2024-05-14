Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik dron destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında dron destekli 24 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, 263 gram sentetik kannabinoid, 750 gram skunk, 2 kilo esrar, 201 adet ecstacy, 10,69 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 7 adet lyrıca, 1 adet hassas terazi ile 4 bin 820 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN