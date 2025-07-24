Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Yolcu Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Yolcu Tutuklandı
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Batman'da hava yoluyla getirilen uyuşturucu madde ile yakalanan bir yolcu tutuklandı. Yapılan operasyonda 200 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Batman'da hava yoluyla gelen ve yapılan armada üzerinde uyuşturucu madde yakalanan yolcu tutuklandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda hava yoluyla batı illerinden Batman'a gelen bir yolcu üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 200 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli yolcunun tutuklandığı bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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