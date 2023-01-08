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Batman'da sobadan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Batman'da sobadan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti Batman merkeze bağlı olan Suçeken köyünde soba zehirlenmesi neticesinde bir kişi hayatını kaybetti.

Batman'da sobadan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

BATMAN - Batman merkeze bağlı olan Suçeken köyünde soba zehirlenmesi neticesinde bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ısınmak amacıyla evde soba yakan yaşlı çift, bir süre sonra uyudu. Bir süre sonra sobadan içeriye sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşlı çift rahatsızlandı. Aile fertleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı çiftten 87 yaşındaki Mahmut Baldak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşi 85 yaşındaki Remziye Baldak'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

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