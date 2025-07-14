Batman'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Batman'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bir binanın tavanında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bir binanın tavan arasında sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gültepe Mahallesi bir eğitim kursu binasında meydana geldi. Kurs çalışanlarının tavandan gelen sesleri fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yaptıkları müdahale sonucu tavan arasında sıkışan kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumu iyi olan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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