Batman'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bir binanın tavan arasında sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gültepe Mahallesi bir eğitim kursu binasında meydana geldi. Kurs çalışanlarının tavandan gelen sesleri fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yaptıkları müdahale sonucu tavan arasında sıkışan kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumu iyi olan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı. - BATMAN