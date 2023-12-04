Batman'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Batman'ın Fatih Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmında çıkan duman sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Batman'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Fatih Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan duman sonrası yandı. Sürücü, otomobili park edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. - BATMAN