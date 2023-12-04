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Batman'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

4 Aralık 2023 13:43 Son Güncelleme: 13:44 Abone Ol

Batman'ın Fatih Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmında çıkan duman sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.