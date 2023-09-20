Batman'da Şarküteri Dükkanında Hırsızlık

Batman kent merkezinde bulunan bir şarküteri dükkanında, bir kişi müşteri gibi davranarak içi para dolu olan sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Batman kent merkezinde şarküteri dükkanında bu kadarı da olmaz dedirten bir hırsızlık yaşandı.

Bir iş yerine müşteri gibi giren bir kişi, içi para dolu olan sadaka kutusunu çalıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Batman Kültür Mahallesinde bulunan bir şarküteri dükkanında meydana geldi. Bir kişi alışveriş bahanesiyle işletme sahibine sipariş vererek oyalamaya başladı. Şahıs bir süre sonra kasa önünde duran sadaka kutusunu yan tarafa koydu. Sonra da oradan alıp elinde bulunan poşetin içine gizleyip hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitmesi güvenlik kameralarına yansıdı. - BATMAN