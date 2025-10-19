Batman'da Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

Batman'da park halindeki bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Fatih Mahallesi 3379'uncu sokakta meydana geldi. Park halindeki 72 AD 635 plakalı minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında minibüste maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN