Batman'da Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

Batman'da Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı
Güncelleme:
Batman'ın Fatih Mahallesi'nde park halindeki bir minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Batman'da park halindeki bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Fatih Mahallesi 3379'uncu sokakta meydana geldi. Park halindeki 72 AD 635 plakalı minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında minibüste maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
