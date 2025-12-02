Batman'da Nitelikli Suçlarla Mücadele Operasyonu: 21 Kişi Yakalandı
Batman İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti. Şahıslar tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar düzenlendi.
Batman merkez ve ilçelerinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa