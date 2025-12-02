Batman'da Nitelikli Suçlarla Mücadele Operasyonu: 21 Kişi Yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar düzenlendi.

Batman merkez ve ilçelerinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BATMAN