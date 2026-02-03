Haberler

Batman'da okul çevrelerinde narkotik denetim

Batman'da okul çevrelerinde narkotik denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin güvenliği için okul çevrelerinde uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) Projesi kapsamında çocukların ve gençlerin güvenliği için sahaya indi.

Seyitler Mahallesi'ndeki okul çevrelerinde gerçekleştirilen "Narkoalan Uygulaması" kapsamında, okul çevreleri, şüpheli şahıslar ve metruk binalar titizlikle kontrol edildi. Ekipler tarafından vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, emniyet güçleri huzur ve güven ortamının korunması için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu