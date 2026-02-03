Batman'da okul çevrelerinde narkotik denetim

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) Projesi kapsamında çocukların ve gençlerin güvenliği için sahaya indi.

Seyitler Mahallesi'ndeki okul çevrelerinde gerçekleştirilen "Narkoalan Uygulaması" kapsamında, okul çevreleri, şüpheli şahıslar ve metruk binalar titizlikle kontrol edildi. Ekipler tarafından vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, emniyet güçleri huzur ve güven ortamının korunması için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - BATMAN