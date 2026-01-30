Dağda karda mahsur kalan katırlar kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağlık alanda mahsur kalan yaklaşık 30 katır, donmaktan güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde etkisini artıran kar yağışı sonrası dağlık bölgede bulunan katır sürüsü, bulundukları yerden köylere inemedi. Karın içinde ilerlemekte güçlük çeken katırlar mahsur kaldı. Bölgede devriye görevi yapan güvenlik korucuları tarafından fark edilen katırlardan birinin donarak telef olduğu, bir katırın ise yarıya kadar kara gömülerek hareket edemediği tespit edildi. Devriye görevi yapan güvenlik korucuları, kara saplanan katırı yoğun çabalar sonucu bulunduğu yerden çıkararak, diğer katırlarla birlikte en yakın köye indirdi. Kurtarılan katırların köylülere teslim edildiği öğrenildi. - BATMAN