Batman'da Kuya Düşen Yavru Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Batman'da Kuya Düşen Yavru Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Batman'ın Akuba köyünde kuyuya düşen bir yavru köpek, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Köylüler tarafından fark edilen köpek, bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Batman'da kuyuya düşen yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, merkeze bağlı Akuba köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy sakinleri sabah saatlerinde kuyudan gelen havlama seslerini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, halat yardımıyla yaklaşık yarım saat süren bir çalışmayla yavru köpeği kuyudan sağ çıkarmayı başardı.

Kurtarılan yavru köpek, bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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