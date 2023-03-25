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Batman'da iftar vaktinde silahlı kavga: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da iftar vaktinde silahlı kavga: 2 yaralı

Batman kent merkezinde iki aile arasında iftar vaktinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Batman kent merkezinde iki aile arasında iftar vaktinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde iftar saatinde eski husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Aileler, yanlarında getirdikleri silahlarla ateş açtı. 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için önlem alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman kavga Aile 3. Sayfa Haberler

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