Batman'da evde çıkan yangın söndürüldü

Batman'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BATMAN