Batman'da Emniyet ve Jandarmaya 19 Yeni Araç Tahsis Edildi

Batman İl Emniyet Müdürü ile İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 19 araç, valilik bahçesinde düzenlenen törenle teslim edildi.

Batman valiliği bahçesindeki araç teslim törenine; Vali Ekrem Canalp, Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz katıldı. Vali Canalp, yeni araçlar sayesinde jandarma ve emniyet teşkilatının çok daha güçlü bir şekilde halka hizmet edeceğini söyledi. Elde edilen başarıların güçlü donanımla doğrusal bir ilişki içerisinde olduğunu ifade eden Vali Canalp, "Asayiş ve güvenlikle ilgili tedbirlerimizi alma düzeyimiz, elde ettiğimiz başarımız, elimizin altındaki araç ve donanımla doğrusal bir ilişki vardır. Emniyetin elinde ne kadar fazla donanım, ne kadar fazla araç var ise ne kadar fazla yetkin personelimiz var ise bizim etkinliğimiz de o kadar artıyor. 2023 yılında yerel imkanlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına almış olduğumuz desteklerle 22 aracı kolluk kuvvetlerimize teslim etmiştik. 2024 yılı içerisinde de kısmen yerel imkanlarımızı kullanarak ama yine Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Jandarma Genel Komutanlığının imkanlarını da ortaya dökmek suretiyle 12 adet binek araç ve 7 adette motosikletimizi şu anda kolluk kuvvetlerimizin emrine sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Emniyetin elindeki donanımın artmasıyla asayiş ve uyuşturucuyla daha etkin bir mücadele gerçekleştireceklerini kaydeden Vali Canalp, "Şunu söylemek isterim yerel imkanlar kısmidir. Yani buradaki araç, gereç, donanım için bütçemizin yüzde 1-2'si kadardır. Yıl içerisindeki emniyet ve jandarmaya harcamış olduğumuz toplam bütçenin yüzde 1-2'si kadar yerel imkan kullanıyoruz. Geri kalan yüzde 98-99'unu merkezi devlet imkanlarını kullanarak yapıyoruz. Ancak aradaki yüzde 1-2'lik kısım bile olsa, yerelden yapmış olduğumuz katkılar bizim arkadaşlarımızın donanım olarak, performans olarak, etkinliğimizi son derece artırıyor. Biz de bu şekilde kendilerini desteklemeye devam edeceğiz. Her ay görüyoruz, ilerleyen zaman içerisinde; hem asayiş olaylarındaki azalma, hem de uyuşturucu ile mücadeledeki etkinliğin artması, bu şekilde yapmış olduğumuz desteklerin ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir"diye konuştu. - BATMAN