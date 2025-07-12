Batman'da Ekmek Tandırı İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Batman'da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu bir evin ek bölümündeki ekmek tandırında 3 kilo 750 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Batman'da bir evin ek bölümünde bulunan ekmek tandırında 3 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Batman'da narkotik ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evinde ve eklemesinde narkotik köpeği ile yaptığı aramada ekmek tandırı içinde 6 parça halinde kullanıma hazır 3 kilo 750 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa