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Başörtülü Hakimlerin Reddedildiği Uyuşturucu Davası Ertelendi

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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu davasında sanık avukatı, başörtülü hakimlerin laikliğe aykırı olduğunu savunarak, hakimleri reddettiğini söyledi. Mahkeme başkanı, reddi hakim talebi üzerine duruşmayı durdurdu ve duruşma 2 Temmuz'a ertelendi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu davasında sanık avukatı, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtüleri olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu savunarak, hakimleri reddettiğini, dosyaya bakmamaları gerektiğini söyledi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu ile ilgili davanın duruşmasına tutuklu sanık Ufuk A. ile başka dosyadan tutuklu olan Serdar B. ve avukatları katıldı. Beyanların ardından mahkeme sanıklara söz verdiği esnada sanık avukatı Alperen Demirdiş reddi hakim talebinde bulundu. Gerekçesi sorulan Demirdiş, heyette bulunan mahkeme başkanının ve kadın hakimin başörtüsünün anayasaya ve laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

"Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum"

Başörtülü hakimi reddeden avukat Alperen Demirdiş, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" dedi.

Mahkeme başkanı, reddi hakim talebi üzerine sanıkların savunmasını almayarak, duruşmayı durdurdu. Ardından verilen ara kararda, mahkeme başkanı ve üyesi hakkında red talebi sonuçlanıncaya kadar işlem yapılmamasına karar verilerek, duruşma 2 Temmuz'a ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Hakim İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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