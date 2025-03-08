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Başkasına Ait Kimlikle Yakalanan Şahıs, 36 Yıl Hapiste

Başkasına Ait Kimlikle Yakalanan Şahıs, 36 Yıl Hapiste
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Muğla'da 50 farklı yakalama kararı ve kesinleşmiş 36 yıl hapis kararı bulunan bir kişi, Milas'ta kimlik bilgilerini kullanarak yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Muğla'da 50 farklı yakalama kararı ve kesinleşmiş 36 yıl hapis kararı bulunan ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan şahıs Milas'ta yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; hakkında 50 farklı yakalama kararı bulunan ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan şahıs Milas ilçesinde yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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