Başkale'de uzun namlulu silah ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli C.A. hakkında 6136 sayılı kanun gereği adli işlemler başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda uzun namlulu silah ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçenin Atlılar Mahallesi'nde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan adli arama sonucunda; 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ele geçirilmiştir. Şüpheli C.A. (56) isimli şahıs hakkında 6136 S.K. kanuna göre adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN

