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Başıboş köpeklerin kovaladığı anne-oğul düşerek yaralandı

Başıboş köpeklerin kovaladığı anne-oğul düşerek yaralandı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve oğlu kovalamaca sonucu düşerek yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve oğlu kovalamaca sonucu düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi yürüyüş yolunda Fadime A. ve oğlu Murat A. (11) bir anda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Panik ve korkuyla kaçan anne ve oğlunu başıboş köpekler bir süre kovaladı. Kovalamaca sırasında yere düşen anne ve oğlu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Düşerek yaralanan anne ve oğlu telefonlarının da kırılması sonucu kimseden yardım isteyemedi. Anne ve oğlu, daha sonra kendi imkanlarıyla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne giderek burada tedavi oldu.

Sağlık durumları iyi olan anne ve oğul, başıboş köpeklerle ilgili çalışmaların yapılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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