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Başakşehir'de plakasız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 131 bin liralık ceza

Başakşehir'de plakasız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 131 bin liralık ceza
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İstanbul Başakşehir'de trafik denetiminde plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücü ile araç sahibine toplam 131 bin 219 lira para cezası kesildi, motosiklet 30 gün trafikten men edildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullandığı tespit edilen sürücüye ve araç sahibine toplam 131 bin 219 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, plakasız ve sürücüsünün kasksız olduğu bir motosiklet durduruldu.

Yapılan incelemede, şase numarasından 34 RBR 705 plakalı olduğu belirlenen motosikleti kullanan M.E.K. isimli sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 23/4, 36/3-a, 30/1-b ve 78/1-b maddeleri kapsamında 91 bin 219 lira idari para cezası uygulandı. Araç sahibine ise aynı kanunun 36/3-a maddesi kapsamında 40 bin lira ceza kesildi.

Sürücü ve araç sahibine toplam 131 bin 219 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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