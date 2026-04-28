Başakşehir'de alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralandı

İstanbul Başakşehir'de alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen 2 şahıs arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 26 Nisan Pazar günü Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 2. Kısım Kamelya Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işiyle uğraştıkları öğrenilen ve aralarında alacak-verecek meselesi bulunan şahıslardan biri, husumetlisinin evinin önünde beklemeye başladı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle 2 kişi de yanlarındaki silahlarla birbirlerine ateş açtı. Yaşanan arbedede 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının yerde yattığı anlar kameraya yansırken polis ekipleri kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. - İSTANBUL

