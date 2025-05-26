Bartın'da Yoldan Çıkan Otomobilin Sürücüsü Kaçtı

Bartın'da Yoldan Çıkan Otomobilin Sürücüsü Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Kemerköprü Mahallesi'nde yolcu taşıyan bir otomobil refüje çıkarak kaza yaptı. Sürücü olay yerini terk etti. Polis, aracın sahibine ulaştı ve sürücünün alkollü olabileceği düşünülüyor.

Bartın'da yoldan çıkan bir otomobil refüje çıktı. Sürücü, aracı olay yerinde bırakıp kaçtı.

Bartın Kemerköprü Mahallesi 151. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan 74 BB 073 plakalı otomobil, refüje çıktı. Kazanın ardından sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Olaydan dönen polis ekipleri aracı görünce, sürücüye yardım etmek için durdu. Kimsenin olmadığını fark eden ekipler, bölgeye trafik ekiplerini çağırdı.Trafik ekipleri ise plakadan araç sahibine ait bilgilere ulaştı. Ekipler, araç sahibinin S.K. olduğunu tespit etti.

Ekiplerin araç sahibine durumu bildirmesinin ardından araç yoldan kaldırılırken, otomobili kaza yerinde bırakan ve henüz ismine ulaşılamayan sürücünün alkollü ya da sürücü belgesinin bulunmadığı düşünülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı

Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı

Beşiktaş'tan yılın ilk transferi! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
Şampiyonluk kutlamalarından çıkarılan Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti

Şampiyonluk kutlamasından çıkarılan ünlü isim Galatasaray'a sitem etti
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama

Sevinç kısa sürdü! ABD, Hamas'la ilgili iddiayı yalanladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.