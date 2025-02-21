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Bartın'da UMKE Aracı Buzlu Yolda Devrildi: 1 Yaralı

Bartın'da UMKE Aracı Buzlu Yolda Devrildi: 1 Yaralı
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Bartın-Kozcağız yolunda buzlanma nedeniyle UMKE aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi.

Bartın'da yardıma giden UMKE aracı buzlu yolda devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın- Kozcağız yolunda yolda mahsur kalanların yardımına giden Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibini taşıyan araç, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak, takla attı. Yan yatan araçtaki 5 kişiden 1'i yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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