Taş ocağında uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Bartın'da bir taş ocağında malzeme boşaltan kamyon, 5 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü Fahrettin Tombul, olay yerindeki kurtarma çalışmalarıyla araçtan çıkarıldı ancak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da taş ocağında malzeme boşaltırken yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gürgenpınarı Mahallesi'nde özel bir şirkete ait taş ocağı sahasında Fahrettin Tombul'un idaresindeki kamyon malzeme boşalttığı esnada, 5 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Ters dönen kamyonda bulunan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Tombul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bartın'a çalışmak amacıyla geldiği öğrenilen Tombul'un cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
