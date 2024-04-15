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Bartın'da servis şoförü evinde ölü bulundu

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Bartın'da servis şoförlüğü yapan 59 yaşındaki Halil Gün, evinin çatı katında ölü bulundu.

Bartın'da servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen Halil Gün, Demirciler Mahallesi Kanlıırmak caddesinde bulunan evinin çatı katında ölü bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Halil Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık olay yeri incelemesinin ardından Gün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Halil Gün Bartın Olay Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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