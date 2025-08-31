Bartın'da Ormanlık Alanı Tehdit Eden Yangın Kontrol Altına Alındı

Bartın'da Ormanlık Alanı Tehdit Eden Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde arılıktan başlayan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi, soğutma çalışmaları tamamlandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangın havadan görüntülendi. Arılıktan çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Ulus ilçesi Aşağıçençi köyünde orman kenarındaki arılıkta çıktı. Öğle saatlerinde kovanlarına bakım yapan D.Ö. isimli vatandaş, tütsü yaptığı sırada otların tutuştuğunu görünce bahçe hortumuyla alevleri söndürmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kamelyadaki piknik tüpünün patlamasına sebep oldu. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan orman yangınına 5 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 120 personelle müdahale edildi. Yangın, 6 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede saatlerdir yapılan soğutma çalışması da sona erdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cebinizde bir servet yatıyor olabilir! Sıradan görünen bu madeni para, binlerce Euro değerinde

Sıradan görünen bu madeni paranın değeri binlerce Euro'yu buluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor

Konserde koltuklar boş kalınca Çerçioğlu 2 yıldız isme tutundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.