Bartın'da Ormanlık Alanı Tehdit Eden Yangın Kontrol Altına Alındı

Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangın havadan görüntülendi. Arılıktan çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Ulus ilçesi Aşağıçençi köyünde orman kenarındaki arılıkta çıktı. Öğle saatlerinde kovanlarına bakım yapan D.Ö. isimli vatandaş, tütsü yaptığı sırada otların tutuştuğunu görünce bahçe hortumuyla alevleri söndürmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kamelyadaki piknik tüpünün patlamasına sebep oldu. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan orman yangınına 5 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 120 personelle müdahale edildi. Yangın, 6 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede saatlerdir yapılan soğutma çalışması da sona erdi. - BARTIN