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Motosiklet, otomobile çarptı: 1 Yaralı

Motosiklet, otomobile çarptı: 1 Yaralı
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Bartın'da seyir halindeki motosiklet, bir otomobile arkadan çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da seyir halindeki motosiklet, otomobile çarptı. kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Orta Mahallesi Hendekyanı caddesinde seyir halindeki motosiklet, bir otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası yere savrulan ve ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü yaralanırken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından olayın yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araç ve motosiklet yoldan kaldırıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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