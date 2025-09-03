Bartın'da Kumar Operasyonu: 28 Kişiye Ceza ve Kumar Paralarına El Konuldu

Bartın'da polis, gerçekleştirdiği bakında kumar oynayan 28 kişiye 258 bin 916 TL ceza keserken, masalarda bulunan 57 bin 500 liraya el koydu.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Okulak Mahallesinde faaliyet gösteren işyerlerine yaptıkları baskında 4 masa etrafında 28 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi.

Kumar oynayan 28 şahsa 5 bin 326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereği toplamda 258 bin 916 TL idari para cezası uygulandı.

Baskında ele geçirilen 1 adet tabanca, 15 Adet fişek, 57 bin 500 TL kumar parasına da el kondu.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ve koordinesiyle işletmeci hakkında, 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan işlem başlatılırıken silah ele geçirlen şahısla işgili ise 6 bin 136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu kapsamında adli tahkikata başlandığı belirtildi. - BARTIN