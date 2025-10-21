Haberler

Bartın'da Kırmızı Işıkta Kaza: Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Bartın'da Kırmızı Işıkta Kaza: Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Güncelleme:
Bartın'da kırmızı ışıkta duran araca çarpan otomobilin sürücüsü, kazanın ardından panikleyerek olay yerinden kaçtı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak her iki araçta da büyük hasar meydana geldi.

Bartın'da kırmızı ışıkta duran araca çarpan otomobilin sürücüsü aracından inerek koşarak olay yerinden uzaklaştı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Bartın'da Gölbucağı Kavşağı'nda seyir halinde bulunan bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 DNE 541 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 74 DA 200 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza yapan otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken çarptığı 74 DA 200 plakalı otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kaza yapan otomobilin sürücüsü ise panikleyerek araçtan inerek koşarak kaçtı.

Kazanın ardından yola yakıt dökülülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, görgü tanıkların verdiği ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden kaçan şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı. - BARTIN

