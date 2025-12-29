Haberler

Bartın'da 30 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Bartın'da 3 gündür süren kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Hasankadı Beldesi'nde kar nedeniyle evinde mahsur kalan bir hasta, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı ve tedavi altına alındı.

Bartın'da 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Hasankadı Beldesi'nde evinde kar nedeniyle mahsur kalan bir hastanın ise yardımına sağlık ekipleri yetişti.

Bartın'da aralıklarla yağan kar, kırsal kesimlerde hayatı durma noktasına getirdi. Kar nedeniyle il merkezine bağlı 1 köy, Ulus ilçesine bağlı 29 köy olmak üzere toplam 30 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile gece gündüz yürütülen çalışmalarla yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışma yürütülüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı, "İlimizin yüksek kesimlerinde ciddi bir kar yağışı oldu. Halen devam eden kar yağışı öncesinde gerekli hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Sabah saatlerine kapanan yol sayısı 80'e çıktı ama yürütülen çalışmalarla bu sayıyı 30'a düşürdük. Devam eden yağışla açılan yollar yeniden kapanabiliyor. Ulaşımın sağlanabilmesi için gece gündüz karla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Evinde mahsur kalan hastanın yardımına yetiştiler

Bartın'ın merkez Hasankadı Beldesi Doğancılar Mahallesi'nde nefes darlığı ve kronik akciğer rahatsızlığı bulunan 66 yaşındaki hastanın yardımına ise Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri yetişti. Evinde mahsur kalan hastayı kurtarmak için harekete geçen sağlık ekipler, yola devrilen ağaç ve tipi gibi engelleri aşarak hastaya ulaştı. Ekipler, hastayı branda sedye ile güvenli şekilde ambulansa kadar taşıyarak, oksijen desteği sağladı. İlk tıbbi müdahalenin ardından hasta, Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Zamanında hastaneye yetiştirilen hastanın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - BARTIN

