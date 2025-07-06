Bartın'da Düğün Konvoyunda Kaza: Yaralanma Yok

Bartın'da düğün konvoyunda seyir eden bir otomobil yoldan çıktı. Can kaybı ve yaralanın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Olay, Bartın'ın Merkez ilçesine bağlı Kozcağız beldesinde yaşandı. Eskihamidiye Mahallesi yolunda düğün konvoyunda bulunan bir otomobil, başka bir aracın hatalı sollama yapması nedeniyle yoldan çıktı.

Yol kenarındaki çalılık alana giren otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.

Araçta maddi hasar oluşurken, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşımın kontrollü sağlandığı yol yeniden normale döndü. - BARTIN