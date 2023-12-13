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Bangladeş'te Tren Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı

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Bangladeş'te kimliği belirsiz kişilerin demiryolu hattındaki rayları kesmesi sonucu meydana gelen tren kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı.

Bangladeş'te kimliği belirsiz kişilerin demiryolu hattındaki rayları kesmesi sonucu meydana gelen tren kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı.

Bangladeş'te Mymensingh'ten başkent Dakka'ya giden yolcu treni Gazipur kentinde kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın kimliği belirsiz kişileri tarafından demiryolu hattındaki rayların 6 metrelik kısmının kesilmesi nedeniyle meydana geldiği ifade edilerek, kazada 7 vagonun raydan çıktığını açıkladı.

Demiryolu yetkilileri, raydan çıkan vagonları kaldırmak için vinç çağırırken, hattın onarım çalışmalarının ardından trafiğe yeniden açılacağını ifade etti. Demiryolundaki rayları kesen şüphelileri bulmak için soruşturma başlatıldı. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bangladeş Ulaşım Güvenlik Soruşturma Kaza 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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