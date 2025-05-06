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Bandırma'da Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Bandırma'da Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Trafik Haftası kapsamında güvenli sürüş ve trafik bilincini artırmaya yönelik etkinlikler yapıldı. Jandarma ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen seminerde, trafik güvenliği konuları ele alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Trafik Haftası kapsamında güvenli sürüş ve trafik bilincini artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı 9'uncu Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, Jandarma Mobil Trafik Eğitim Timi ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Etkinlikte vatandaşlara; güvenli araç ve motosiklet kullanımı, emniyet kemeri ve kask takmanın önemi, traktörlerde devrilmeye karşı koruma çerçevesi (ROPS) kullanımının trafik kazalarında sürücüler için yaşam boşluğu oluşturarak hayat kurtardığı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca araç kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile güvenli motosiklet kullanımı konularına da değinildi. Etkinlik kapsamında çocuklar için mobil trafik eğitim parkuru kuruldu; boyama ve hikaye kitapları, düdük, kalem ve anahtarlık gibi çeşitli materyaller dağıtıldı.

Yetkililer, trafik bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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