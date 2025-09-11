Bandırma'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR