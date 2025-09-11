Haberler

Bandırma'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
