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Bandırma'da Kaygan Yolda Kaza: Trafik Kontrol Altına Alındı

Bandırma'da Kaygan Yolda Kaza: Trafik Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaygan yolda meydana gelen kazada bir otomobil, önündeki araca çarparak durabildi. Olay sonrası trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kaygan yolda bir otomobil önündeki araca çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Çanakkale yönünden gelen 35 Z 8364 plakalı Volkswagen marka araç, önde seyir halinde olan 17 DZ 161 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride savruldu.

Kazanın ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başka bir kazayı önlemek için bölgeye dubalar koyarak trafiği güvenli hale getirdi. Yol tamamen kapanmazken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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