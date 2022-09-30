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Son dakika haberleri | Balıkesir'de araç yangınları paniğe yol açtı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri: Balıkesir'de araç yangınları paniğe yol açtıBALIKESİR Balıkesir'de şehrin iki noktasında çıkan araç yangınları vatandaşlarda paniğe yol açtı.

Balıkesir'de araç yangınları paniğe yol açtı

BALIKESİR Balıkesir'de şehrin iki noktasında çıkan araç yangınları vatandaşlarda paniğe yol açtı.

Şehrin merkezi konumunda bulunan Atatürk Şehir Hastanesi bahçesinde bulunan otoparkta bir araçta çıkan yangın kısa sürede yanındaki araca da sıçradı. Çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile de görüntülendi. Vatandaşların itfaiyeyi aramasıyla itfaiye ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle araçlar söndürüldü. Balıkesir - Edremit otoyolunda ise bir açık kasa kamyonet alev aldı. çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahaleyi ardından itfaiyenin müdahale etmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yoldan geçenlerin cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk Balıkesir Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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