Patlamada ihmal var mı? Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık açıkladı

Patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretim bölümünde meydana gelen korkunç patlamada 12 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a bağlanan Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık bölgedeki son durumu aktardı.

"ÇOK CİDDİ BİR PATLAMA, BİNA ÇÖKMÜŞ VAZİYETTE"

Patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Akbıyık, "Bugün çok büyük bir üzüntüyle uyandık. 08:25 civarı olmuş patlama. Hemen olay yerine geldik. 12 hemşehrimizi kaybettik Allahtan rahmet diliyorum. Bildiğimiz kadarıyla yaralıların durumları çok ağır değil. Çok ciddi bir patlama. Patlamanın olduğu bina çökmüş vaziyette.Vardiya değişiminde olsaydı çok daha büyük kayıplar yaşanabilirdi." dedi

"PATLAMADA SABOTAJ OLAYI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Patlamanın nedenine ilişkin konuşan Akbıyık, "Teknik incelemeler devam ediyor. Patlamanın nedeni hakkında sayın valimizde açıkladı. Bir sabotaj tehlikesi bulunmuyor. Sabotaj olayı söz konusu değil. Teknik incelemelerden sonra, başsavcılığımızda burada bilirkişi raporlarından sonra net bir şey ortaya çıkacaktır. Şu an çok detay bilmiyoruz. Olayın da bu şekliyle daha büyük tehlike arz etmiyor. Şu an gelen bilgi bize bu yönde. Yangın, patlama riski olmadığı şeklinde bilgiler geliyor." ifadelerini kullandı.

PATLAMADA İHMAL VAR MI?

Patlamada ihmal var mı? sorusunu yanıtlayan Akbıyık, "Açıkçası bu tip iddialar için henüz çok erken. Hepsi tahkikat neticesinde ortaya çıkar. Tüm birimler burada valimiz burada, başsavcılığımız burada, büyükşehir ve Karesi ekiplerimizle buradayız. Bilirkişi ve teknik incelemeden sonra ortaya çıkacak. Böyle bir şeyi bu aşamada söylemek bence imkansız." dedi.