Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Tutuklama

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalan 4 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 8 bin 70 adet sentetik ecza hap 0.57 gram esrar maddesi ele geçirildi. Düzenlenen operasyon neticesinde gözaltına alınan bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR