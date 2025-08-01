Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Tutuklama
Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 4 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 bin 70 adet sentetik ecza hap ve 0.57 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalan 4 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 8 bin 70 adet sentetik ecza hap 0.57 gram esrar maddesi ele geçirildi. Düzenlenen operasyon neticesinde gözaltına alınan bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa