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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 8 Tutuklama

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 8 Tutuklama
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve 170 bin lira ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 8'i tutuklandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde, 186 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 2 gram bonzai, 16 adet sentetik ecza hap, 3 adet extasy, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 170 bin 100 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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