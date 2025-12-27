Haberler

Balıkesir'de kavşakta 3 araç kaza yaptı

Balıkesir'de kavşakta 3 araç kaza yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen üç araçlı trafik kazasında yaralı ve ölü olmaması sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi. Kazada maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada şans eseri ölü ve yaralı olmaması memnuniyetle karşılandı.

Edinilen bilgilere göre, Karesi ilçesi Toygar Mahallesi Kayıran Sokak kavşağında 4 yol kavşağında seyir halindeki iki araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken, olay maddi hasarlı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al