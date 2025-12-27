Balıkesir'de kavşakta 3 araç kaza yaptı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada şans eseri ölü ve yaralı olmaması memnuniyetle karşılandı.

Edinilen bilgilere göre, Karesi ilçesi Toygar Mahallesi Kayıran Sokak kavşağında 4 yol kavşağında seyir halindeki iki araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken, olay maddi hasarlı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. - BALIKESİR