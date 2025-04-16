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Balıkesir'de Trafik Uygulamaları: 46 Araç Kontrol Edildi

Balıkesir'de Trafik Uygulamaları: 46 Araç Kontrol Edildi
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Gönen ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 46 araç ve motosiklet kontrol edildi. 12 araç için çeşitli kural ihlalleri nedeniyle işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamalarında çok sayıda araç ve motosiklet denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Gönen genelinde 10.00-11.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde toplam 46 araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çeşitli kural ihlalleri tespit edilirken, 12 araca işlem uygulandığı bildirildi.

Trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıklarla devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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