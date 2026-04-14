Balıkesir'de yanan tır kullanılmaz hale geldi
Balıkesir-İzmir kara yolunda seyir halindeki tır ve çekicisi bir anda alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.
Balıkesir-İzmir kara yolu Ayvacık mevkiinde seyreden M.N.Ö. kontrolündeki 47 AN 616 çekici, 47 AN 617 dorse plakalı tır bir anda alev aldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı