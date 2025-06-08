Balıkesir'de Ters Dönen Araçta Sürücü Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Balıkesir'de Ters Dönen Araçta Sürücü Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı
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Balıkesir'de meydana gelen kazada, ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Erdek-Bandırma yolunda gerçekleşti ve yol bir süre trafiğe kapandı.

Balıkesir'de üç aracın karıştığı kazada ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Erdek-Bandırma yolu Düzler bölgesinde meydana geldi. Bandırma'dan Erdek istikametine doğru ilerleyen Sabahattin A. idaresindeki 10 AKY 35 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle önündeki 2 araca çarparak ters döndü. Sabahattin A., ters dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan ve polis ekipleri tarafından güvenlik önemi alınan yol, ters dönen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Olay yerindeki görgü tanıkları, kazanın öndeki aracın ani fren yapması sonucu meydana geldiğini ve başka araçların birbirine çarptığını ifade etti. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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