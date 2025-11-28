Haberler

Balıkesir'de Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Kurtarıldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, kontrolden çıkan araç yol kenarına savruldu. Sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Tuzakçı Mahallesi kavşağında tek taraflı trafik kazası meydana geldi. 10 ARE 532 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yoldan savruldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

