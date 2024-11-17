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Balıkesir'de Şarampole Uçan Otomobilde 1 Yaralı

Balıkesir'de Şarampole Uçan Otomobilde 1 Yaralı
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Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu. Sürücü ve bir yolcu küçük sıyrıklarla kurtulurken, bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Büyükşapçı Mahallesi Hamas Çakılı mevkiinde meydana geldi. B.T. idaresindeki 06 DCY 146 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. İhbar üzerine Balıkesir İtfaiyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri kaza yerine geldi. Kazayı sürücü B.T. ve O.Ö. küçük sıyrıklarla atlatırken, yaralanan N.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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